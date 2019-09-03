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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 03.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 03.09.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 00:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 04.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 04.09.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 06:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 05.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 05.09.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:00

EximBonus Bot. Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 05.09.2019

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:00

EximBonus Bot. Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 05.09.2019

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 01:00

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан : Уже нет ! Маркеты - Сильпо:

Бонусы: Новых нет с 05.09.2019

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:00

EximBonus Bot. Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 05.09.2019

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:00

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:00

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 07.09.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлень: 2397
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
 
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