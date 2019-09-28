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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:00
Бонусы: Новых нет с 28.09.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2529
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 239 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:00
Бонусы: Новых нет с 28.09.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2529
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 239 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:00
Бонусы: Новых нет с 28.09.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Уже нет !
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mustbe
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- Повідомлень: 2529
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 239 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 17:00
Бонусы: Новых нет с 28.09.2019
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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mustbe
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- Повідомлень: 2529
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 239 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:36
Бонусы: Начислили новые по 29.09.2019 !
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2529
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 239 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 05:59
Бонусы: Новых нет с 29.09.2019
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2529
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 239 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:01
Бонусы: Начислили новые по 02.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 239 раз.
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