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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 04.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 04.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:01

EximBonus Bot. Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 04.10.2019

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:01

EximBonus Bot. Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 04.10.2019

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:02

EximBonus Bot. Маркеты - Фора : Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 04.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:01

EximBonus Bot. Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 04.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:01

EximBonus Bot. Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 04.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 05.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 05.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 07.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 07.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:23

  mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 07.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть

вчера уже по 09.10.2019 начислили, а бот молчит...
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velvet
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:37

У меня в последнее время несколько снизилась активность использования карты.
Иногда случаются дни без покупок.
За 8-9 покупок просто не было
mustbe
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Повідомлень: 2568
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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  #<1 ... 68697071
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