|
|
|
EximBonus Bot
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 22 жов, 2019 06:01
Бонусы: Начислили новые по 15.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 09:01
Бонусы: Новых нет с 15.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:01
Бонусы: Начислили новые по 16.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:01
Бонусы: Новых нет с 16.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 17.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:01
Бонусы: Начислили новые по 18.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:01
Бонусы: Новых нет с 18.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:01
Бонусы: Новых нет с 18.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:01
Бонусы: Начислили новые по 19.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:01
Бонусы: Начислили новые по 19.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|