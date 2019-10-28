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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:01
Бонусы: Новых нет с 28.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:01
Бонусы: Новых нет с 28.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Уже есть !
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mustbe
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:01
Бонусы: Новых нет с 28.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01
Бонусы: Новых нет с 28.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:29
Что-то и с начислением бонусов затык
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:01
Бонусы: Новых нет с 28.10.2019
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 28.10.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:01
Бонусы: Начислили новые по 29.10.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Нед 10 лис, 2019 00:01
Бонусы: Новых нет с 29.10.2019
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Пон 11 лис, 2019 10:01
Бонусы: Новых нет с 29.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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