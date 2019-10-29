|
|
|
EximBonus Bot
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:01
Бонусы: Новых нет с 29.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:01
Бонусы: Новых нет с 29.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:01
Бонусы: Новых нет с 29.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лис, 2019 08:37
А коммуналочки-то нет уже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9698
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6384 раз.
- Подякували: 2587 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Чет 14 лис, 2019 08:47
В 8:00 - ещё была.
Ждём 9:00
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:01
Бонусы: Новых нет с 29.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:01
Бонусы: Новых нет с 29.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 30.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:01
Бонусы: Новых нет с 30.10.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|