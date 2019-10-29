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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:01

EximBonus Bot. Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 29.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:01

EximBonus Bot. Платежи - Мобильные: Уже есть ! Платежи - Ком

Бонусы: Новых нет с 29.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:01

EximBonus Bot. Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 29.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:37

А коммуналочки-то нет уже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:47

В 8:00 - ещё была.
Ждём 9:00
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:01

EximBonus Bot. Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 29.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2708
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Подякував: 71 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:01

EximBonus Bot. Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 29.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2708
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Подякував: 71 раз.
Подякували: 254 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 30.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 30.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2708
З нами з: 27.12.17
Подякував: 71 раз.
Подякували: 254 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:01

EximBonus Bot. Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 30.10.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2708
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Подякував: 71 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 01.11.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 01.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2708
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Подякував: 71 раз.
Подякували: 254 раз.
 
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  #<1 ... 74757677
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