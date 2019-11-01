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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:01
Бонусы: Новых нет с 01.11.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2726
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 256 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:01
Бонусы: Начислили новые по 02.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2726
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 256 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:01
Бонусы: Начислили новые по 03.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
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-
- Повідомлень: 2726
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 256 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 01:01
Бонусы: Начислили новые по 04.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
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-
- Повідомлень: 2726
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 256 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 03:01
Бонусы: Начислили новые по 05.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
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- Повідомлень: 2726
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 256 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:01
Бонусы: Новых нет с 05.11.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2726
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 256 раз.
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