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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:36

  mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 24.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет

по 25.11.2019 начислили
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 293 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Подякував: 72 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 2827
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:01

EximBonus Bot. Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 24.11.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 2827
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:01

EximBonus Bot. Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 24.11.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 2827
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:03

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 ! Техни

Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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Повідомлень: 2827
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:04

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан : Уже нет ! Маркеты - Сильпо:

Бонусы: Новых нет с 25.11.2019

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2827
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:01

EximBonus Bot. Маркеты - Ашан-500,1000: Уже есть ! Маркеты -

Бонусы: Новых нет с 25.11.2019

Маркеты - Ашан-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-1000: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлень: 2827
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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