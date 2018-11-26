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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:36
mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 24.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
по 25.11.2019 начислили
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:01
Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:01
Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
-
mustbe
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:01
Бонусы: Новых нет с 24.11.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:01
Бонусы: Новых нет с 24.11.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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- Подякували: 259 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:03
Бонусы: Начислили новые по 25.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:04
Бонусы: Новых нет с 25.11.2019
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:01
Бонусы: Новых нет с 25.11.2019
Маркеты - Ашан-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-1000: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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