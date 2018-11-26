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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:51

  mustbe написав:Не, бот работает как часы.
То я просто 2.01 похмелялся и никуда не выходил )


А я верил боту ((
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 02.01.2020 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 02.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:07

mustbe

Это вы вручную про 02.01 добавили?))
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:12

ага )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:52

  IMPRINTER написав:mustbe

Это вы вручную про 02.01 добавили?))

Похооже, нуна ж помагать и шелесяке иногда :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 03:01

EximBonus Bot. Маркеты - Эпицентр: Уже нет ! Техника - Комфи

Бонусы: Новых нет с 02.01.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Уже нет !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 04:01

EximBonus Bot. Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть ! Техника -

Бонусы: Новых нет с 02.01.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500: Уже есть !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:10

Бот временно не работает
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:49

Бот опять работает
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 03.01.2020 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 03.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Уже нет !
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