Бонусы: Новых нет с 07.01.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:01
EximBonus Bot. Техника - Алло: Уже нет !
Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 08.01.2020 !
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:20
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 09.01.2020 ! Плате
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:01
EximBonus Bot. Маркеты - Сильпо-500: Уже есть ! Техника - Ал
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:01
EximBonus Bot. Маркеты - Сильпо: Уже нет ! Платежи - Мобильн
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:29
Прошу огласить прайс на смс-инфо о коммуне )
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:38
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:52
а чего вы решили что термин СМС относится тока к сообщению напрямую на телефон ... это - короткое текстовое сообщение, которое может быть отправлено куда угодно )
идет речь об оперативном информировании, поскоку эксим открывает коммуналку на 1 час в неделю и этот портал надо успеть запрыгнуть
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:24
Упс, я чуток ошибся, не так понял.
На данный момент - услуги смс-инфо нет в наличии.
Могу предложить услугу email-инфо.
А форвардить мыло - можно куда угодно: хоть в смс, хоть в вайбер, хоть в телегу.
Особо не разбирался, но сервисов, думаю, есть куча.
Неохота связываться с смс: канал - не надёжный и геморный.
Мыл-инфо - интересно ?
Основная фишка: интересные категории - индивидуальны, зависят от предпочтений.
Одному - Ашаны и мобиль.
Второму - Сельпо, Комфи и коммуналь.
Третьему - только Эпик
и тд...
Или нужно именно смс ?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:27
Насчёт вайбера - не знаю, а бота в телеге в принципе можно запилить
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