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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:01

EximBonus Bot. Техника - Алло: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 07.01.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 08.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 08.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:20

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 09.01.2020 ! Плате

Бонусы: Начислили новые по 09.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 3149
З нами з: 27.12.17
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:01

EximBonus Bot. Маркеты - Сильпо-500: Уже есть ! Техника - Ал

Бонусы: Новых нет с 09.01.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:01

EximBonus Bot. Маркеты - Сильпо: Уже нет ! Платежи - Мобильн

Бонусы: Новых нет с 09.01.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:29

Прошу огласить прайс на смс-инфо о коммуне )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:38

  IMPRINTER написав:Прошу огласить прайс на смс-инфо о коммуне )

В чем сакральный смысл именно СМС?
вайбер или телебот вроде поудобнее будут
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:52

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:Прошу огласить прайс на смс-инфо о коммуне )

В чем сакральный смысл именно СМС?
вайбер или телебот вроде поудобнее будут


а чего вы решили что термин СМС относится тока к сообщению напрямую на телефон ... это - короткое текстовое сообщение, которое может быть отправлено куда угодно )
идет речь об оперативном информировании, поскоку эксим открывает коммуналку на 1 час в неделю и этот портал надо успеть запрыгнуть
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:24

  IMPRINTER написав:Прошу огласить прайс на смс-инфо о коммуне )

Упс, я чуток ошибся, не так понял.
На данный момент - услуги смс-инфо нет в наличии.
Могу предложить услугу email-инфо.
А форвардить мыло - можно куда угодно: хоть в смс, хоть в вайбер, хоть в телегу.
Особо не разбирался, но сервисов, думаю, есть куча.

Неохота связываться с смс: канал - не надёжный и геморный.
Мыл-инфо - интересно ?
Основная фишка: интересные категории - индивидуальны, зависят от предпочтений.
Одному - Ашаны и мобиль.
Второму - Сельпо, Комфи и коммуналь.
Третьему - только Эпик
и тд...

Или нужно именно смс ?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:27

  curiousobro написав:вайбер или телебот вроде поудобнее будут

Насчёт вайбера - не знаю, а бота в телеге в принципе можно запилить
mustbe
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mustbe

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