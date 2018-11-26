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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:04

Чуток раскрасил, для наглядности
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:01

EximBonusBot. Маркеты - Эпицентр-1000: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 14.01.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 3295
З нами з: 27.12.17
Подякував: 84 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:01

EximBonusBot. Маркеты - Фора : Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 14.01.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 3295
З нами з: 27.12.17
Подякував: 84 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:01

EximBonusBot. Маркеты - Сильпо: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 14.01.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 3295
З нами з: 27.12.17
Подякував: 84 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:01

EximBonusBot. Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 14.01.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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З нами з: 27.12.17
Подякував: 84 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:01

EximBonusBot. Маркеты - Ашан : Уже нет ! Маркеты - Сильпо:

Бонусы: Новых нет с 14.01.2020

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Уже нет !
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:10

что это было? - почему так быстро полностью перекрасились на красный?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:18

  uaprofi написав:что это было? - почему так быстро полностью перекрасились на красный?


скорей всего сайт висел в момент обращения - небыло доступа и бот бодумал что нету ничего в наличии )
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IMPRINTER
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