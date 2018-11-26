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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:04
Чуток раскрасил, для наглядности
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:01
EximBonusBot. Маркеты - Эпицентр-1000: Уже есть !
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:01
EximBonusBot. Маркеты - Фора : Уже нет !
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:01
EximBonusBot. Маркеты - Сильпо: Уже нет !
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:01
EximBonusBot. Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:01
EximBonusBot. Маркеты - Ашан : Уже нет ! Маркеты - Сильпо:
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:10
что это было? - почему так быстро полностью перекрасились на красный?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:18
скорей всего сайт висел в момент обращения - небыло доступа и бот бодумал что нету ничего в наличии )
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