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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:04
Чуток раскрасил, для наглядности
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mustbe
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:01
Бонусы: Новых нет с 14.01.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:01
Бонусы: Новых нет с 14.01.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
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-
- Повідомлень: 3296
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- Подякували: 289 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:01
Бонусы: Новых нет с 14.01.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 3296
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 289 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:01
Бонусы: Новых нет с 14.01.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 3296
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- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 289 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:01
Бонусы: Новых нет с 14.01.2020
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Уже нет !
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mustbe
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:10
что это было? - почему так быстро полностью перекрасились на красный?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:18
uaprofi написав:
что это было? - почему так быстро полностью перекрасились на красный?
скорей всего сайт висел в момент обращения - небыло доступа и бот бодумал что нету ничего в наличии )
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IMPRINTER
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Додано: Суб 01 лют, 2020 03:01
Бонусы: Новых нет с 14.01.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
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