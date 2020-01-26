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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01
Бонусы: Начислили новые по 26.01.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01
Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01
Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:16
Как и обещал - по просьбам трудящихся запилил тру-телеграм-бота.
Бот - https://t.me/EximBonus_Bot
Описание - https://mustbe.ml/eximb/eximb.htm
Обсуждение - EximBonus Bot
Донат - https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs
FAQ:
Q: Зачем нужен EximBonus_Bot ?
A: Бот сообщает обо всех изменениях, которые проиходят в программе <b>EximBonus</b>. Если вы не знаете про эту программу - бот вам не нужен.
Q: Зачем нужна копка /start ?
A: Большого смысла в ней нет, просто в телеге так положено.
Q: Нужно ли регистрироваться ?
A: Да, без регистрации почти ничего работать не будет.
Q: Как зарегистрироваться ?
A: Просто послать команду /reg и ждать сообщения об успешной регистрации.
Q: Сколько ждать то ?
A: От 5 минут до 24 часов.
Q: Можно ли раскрасить текст красными-зелёными цветами ?
A: Нет, движок телеги этого не позволяет.
Q: Картинка ( /pic ) иногда подтормаживает ?
A: Да, это особенность телеги. Постараюсь ускорить, но не уверен.
Q: Не интересуют всякие Комфи и Ашаны.
A: Платные юзеры смогут указать маску уведомлений, они будут получать только ту информацию, которая их реально интересует.
Q: Планы ?
A: Для платных юзеров - маски уведомлений, онлайн-режим (?)
Q: Расценки ?
A: Пока не определился. На данный момент - сервис бесплатен.
Спасибо альфа-тестерам за альфа-тестирование )
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mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:09
10 юзеров, из них - одна Ольга
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mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 20:09
mustbe деанонімізував Імпрінтера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:01
Бонусы: Начислили новые по 01.02.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
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