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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 26.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 26.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 3345
З нами з: 27.12.17
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Подякували: 296 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:16

EximBonus_Bot - тру-телеграм-бот. Релиз, однако

Как и обещал - по просьбам трудящихся запилил тру-телеграм-бота.

Бот - https://t.me/EximBonus_Bot
Описание - https://mustbe.ml/eximb/eximb.htm
Обсуждение - EximBonus Bot
Донат - https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs

FAQ:
Q: Зачем нужен EximBonus_Bot ?
A: Бот сообщает обо всех изменениях, которые проиходят в программе <b>EximBonus</b>. Если вы не знаете про эту программу - бот вам не нужен.

Q: Зачем нужна копка /start ?
A: Большого смысла в ней нет, просто в телеге так положено.

Q: Нужно ли регистрироваться ?
A: Да, без регистрации почти ничего работать не будет.

Q: Как зарегистрироваться ?
A: Просто послать команду /reg и ждать сообщения об успешной регистрации.

Q: Сколько ждать то ?
A: От 5 минут до 24 часов.

Q: Можно ли раскрасить текст красными-зелёными цветами ?
A: Нет, движок телеги этого не позволяет.

Q: Картинка ( /pic ) иногда подтормаживает ?
A: Да, это особенность телеги. Постараюсь ускорить, но не уверен.

Q: Не интересуют всякие Комфи и Ашаны.
A: Платные юзеры смогут указать маску уведомлений, они будут получать только ту информацию, которая их реально интересует.

Q: Планы ?
A: Для платных юзеров - маски уведомлений, онлайн-режим (?)

Q: Расценки ?
A: Пока не определился. На данный момент - сервис бесплатен.

Спасибо альфа-тестерам за альфа-тестирование )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:09

10 юзеров, из них - одна Ольга
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:09

mustbe деанонімізував Імпрінтера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 01.02.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 01.02.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:05

овва, імпрі - баба?? :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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mustbe

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