Q: Зачем нужен EximBonus_Bot ?

A: Бот сообщает обо всех изменениях, которые проиходят в программе <b>EximBonus</b>. Если вы не знаете про эту программу - бот вам не нужен.



Q: Зачем нужна копка /start ?

A: Большого смысла в ней нет, просто в телеге так положено.



Q: Нужно ли регистрироваться ?

A: Да, без регистрации почти ничего работать не будет.



Q: Как зарегистрироваться ?

A: Просто послать команду /reg и ждать сообщения об успешной регистрации.



Q: Сколько ждать то ?

A: От 5 минут до 24 часов.



Q: Можно ли раскрасить текст красными-зелёными цветами ?

A: Нет, движок телеги этого не позволяет.



Q: Картинка ( /pic ) иногда подтормаживает ?

A: Да, это особенность телеги. Постараюсь ускорить, но не уверен.



Q: Не интересуют всякие Комфи и Ашаны.

A: Платные юзеры смогут указать маску уведомлений, они будут получать только ту информацию, которая их реально интересует.



Q: Планы ?

A: Для платных юзеров - маски уведомлений, онлайн-режим (?)



Q: Расценки ?

A: Пока не определился. На данный момент - сервис бесплатен.