EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01
Бонусы:
Начислили новые по 26.01.2020 ! Маркеты - Ашан : Ещё нет Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500: Ещё есть Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Повідомлень: 3346
З нами з: 27.12.17
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Подякували: 297 раз.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01
Бонусы:
Начислили новые по 30.01.2020 ! Маркеты - Ашан : Ещё нет Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Повідомлень: 3346
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 297 раз.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01
Бонусы:
Начислили новые по 30.01.2020 ! Маркеты - Ашан : Ещё нет Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Повідомлень: 3346
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:16
Как и обещал - по просьбам трудящихся запилил тру-телеграм-бота.
Бот -
https://t.me/EximBonus_Bot
Описание -
https://mustbe.ml/eximb/eximb.htm
Обсуждение -
EximBonus Bot
Донат -
https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs
FAQ:
Q: Зачем нужен
EximBonus_Bot ? A: Бот сообщает обо всех изменениях, которые проиходят в программе <b>EximBonus</b>. Если вы не знаете про эту программу - бот вам не нужен. Q: Зачем нужна копка /start ? A: Большого смысла в ней нет, просто в телеге так положено. Q: Нужно ли регистрироваться ? A: Да, без регистрации почти ничего работать не будет. Q: Как зарегистрироваться ? A: Просто послать команду /reg и ждать сообщения об успешной регистрации. Q: Сколько ждать то ? A: От 5 минут до 24 часов. Q: Можно ли раскрасить текст красными-зелёными цветами ? A: Нет, движок телеги этого не позволяет. Q: Картинка ( /pic ) иногда подтормаживает ? A: Да, это особенность телеги. Постараюсь ускорить, но не уверен. Q: Не интересуют всякие Комфи и Ашаны. A: Платные юзеры смогут указать маску уведомлений, они будут получать только ту информацию, которая их реально интересует. Q: Планы ? A: Для платных юзеров - маски уведомлений, онлайн-режим (?) Q: Расценки ? A: Пока не определился. На данный момент - сервис бесплатен.
Спасибо альфа-тестерам за альфа-тестирование )
mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:09
10 юзеров, из них - одна Ольга
mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:01
Бонусы:
Начислили новые по 01.02.2020 ! Маркеты - Ашан : Ещё нет Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Повідомлень: 3346
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:50
А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют? Чтоб изменения курса(ов) приходили в группе в виде сообщений?
Что-то типа такого: В Тас опустился курс на Евро с 27.60 на 27.40
Maksi2
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:01
Бонусы: Новых нет с 01.02.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Уже есть ! Платежи - Коммуналка: Уже есть ! Техника - Комфи-500: Ещё есть Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:07
Maksi2 написав:
А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют? Чтоб изменения курса(ов) приходили в группе в виде сообщений?
Что-то типа такого: В Тас опустился курс на Евро с 27.60 на 27.40
Уже ж упоминали - любой каприз за ваши деньги
Пишите mustbe в личку и готовте гаманець
curiousobro
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