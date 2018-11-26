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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:01
Бонусы: Новых нет с 01.02.2020
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mustbe
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:06
20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)
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mustbe
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:17
mustbe написав:
20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)
Пока полет нормальный.
Один маленький баг - текстовая версия не показывает время последнего скана,
как картинка, а показывает время последнего изменения.
Сейчас на картинке: 07.02 17:01
На такстовом ответе: 07.02 16:00:57
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curiousobro
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:23
mustbe написав:
20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)
Ору
Может шифруются? Импри точно не Ольга и не Марина
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:32
Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)
Ору
Может шифруются? Импри точно не Ольга и не Марина
Клиентаж точно не Марина. Стояли вместе в очереди в Боярке за картой Михи.
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lel
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:15
curiousobro написав:
Один маленький баг - текстовая версия не показывает время последнего скана, как картинка, а показывает время последнего изменения.
Сейчас на картинке: 07.02 17:01
На текстовом ответе: 07.02 16:00:57
Добавил в ФАК:
Q: Картинка и Текст показывают разное время, это баг ?
A: Это не баг, это фича.
Картинка - показывает время последнего опроса, которое почти всегда равно началу текущего часа.
Текст - показывает время последнего изменения, которое могло быть и несколько дней назад.
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mustbe
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21
mustbe написав: curiousobro написав:
Один маленький баг - текстовая версия не показывает время последнего скана, как картинка, а показывает время последнего изменения.
Сейчас на картинке: 07.02 17:01
На текстовом ответе: 07.02 16:00:57
Добавил в ФАК:
Q: Картинка и Текст показывают разное время, это баг ?
A: Это не баг, это фича.
Картинка - показывает время последнего опроса, которое почти всегда равно началу текущего часа.
Текст - показывает время последнего изменения, которое могло быть и несколько дней назад.
А нельзя в текстовую версию добавить обе даты при ответе?
Текстовая версия и так гораздо информативнее, чем картинка - в ней есть разбиения по номиналам. Будет еще информативнее.
А дата последнего успешного скана кабины нужна для понимания актуальности работоспособности сканера, иногда он у вас умирает из-за хостинга.
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curiousobro
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:39
Добавлю.
Но нужно понимать, что даже если Текст показывает "Комфи-500,1000", которые были два дня назад - это совсем не значит что там сейчас есть и 500 и 1000. Это всего лишь значит, что "там что-то есть".
Бот реагирует на появление/исчезновение категорий, и рисует номиналы сертов только при возникновении такого события. Номиналы сертов - вторичны.
Иными словами - появление/исчезновение не_последнего серта - не является событием.
Событием является только появление/исчезновение самих категорий.
Надеюсь - понятно
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mustbe
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