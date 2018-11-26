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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 109110111112>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:01

EximBonusBot. Маркеты - Ашан-500,1000: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:06

20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:17

  mustbe написав:20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)


Пока полет нормальный.

Один маленький баг - текстовая версия не показывает время последнего скана,
как картинка, а показывает время последнего изменения.
Сейчас на картинке: 07.02 17:01
На такстовом ответе: 07.02 16:00:57
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:23

  mustbe написав:20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)

Ору :)
Может шифруются? Импри точно не Ольга и не Марина :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:32

Re: EximBonus Bot

Вкладчик1234 написав:
  mustbe написав:20 юзеров.
Из них - Ольга (Импри ?), Марина (Клиентаж ?)

Ору :)
Может шифруются? Импри точно не Ольга и не Марина :)
Клиентаж точно не Марина. Стояли вместе в очереди в Боярке за картой Михи.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:15

  curiousobro написав:Один маленький баг - текстовая версия не показывает время последнего скана, как картинка, а показывает время последнего изменения.
Сейчас на картинке: 07.02 17:01
На текстовом ответе: 07.02 16:00:57

Добавил в ФАК:
Q: Картинка и Текст показывают разное время, это баг ?
A: Это не баг, это фича.
Картинка - показывает время последнего опроса, которое почти всегда равно началу текущего часа.
Текст - показывает время последнего изменения, которое могло быть и несколько дней назад.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21

  mustbe написав:
  curiousobro написав:Один маленький баг - текстовая версия не показывает время последнего скана, как картинка, а показывает время последнего изменения.
Сейчас на картинке: 07.02 17:01
На текстовом ответе: 07.02 16:00:57

Добавил в ФАК:
Q: Картинка и Текст показывают разное время, это баг ?
A: Это не баг, это фича.
Картинка - показывает время последнего опроса, которое почти всегда равно началу текущего часа.
Текст - показывает время последнего изменения, которое могло быть и несколько дней назад.


А нельзя в текстовую версию добавить обе даты при ответе?

Текстовая версия и так гораздо информативнее, чем картинка - в ней есть разбиения по номиналам. Будет еще информативнее.

А дата последнего успешного скана кабины нужна для понимания актуальности работоспособности сканера, иногда он у вас умирает из-за хостинга.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:39

Добавлю.
Но нужно понимать, что даже если Текст показывает "Комфи-500,1000", которые были два дня назад - это совсем не значит что там сейчас есть и 500 и 1000. Это всего лишь значит, что "там что-то есть".
Бот реагирует на появление/исчезновение категорий, и рисует номиналы сертов только при возникновении такого события. Номиналы сертов - вторичны.
Иными словами - появление/исчезновение не_последнего серта - не является событием.
Событием является только появление/исчезновение самих категорий.
Надеюсь - понятно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:55

  mustbe написав:Добавлю.
Но нужно понимать, что даже если Текст показывает "Комфи-500,1000", которые были два дня назад - это совсем не значит что там сейчас есть и 500 и 1000. Это всего лишь значит, что "там что-то есть".
Бот реагирует на появление/исчезновение категорий, и рисует номиналы сертов только при возникновении такого события. Номиналы сертов - вторичны.
Иными словами - появление/исчезновение не_последнего серта - не является событием.
Событием является только появление/исчезновение самих категорий.
Надеюсь - понятно

Понятно, но не гуд с точки зрения функционала.
Может кто захочет подписаться именно на конкретный номинал. Например на 500 Ашан или Сильпо.

Хотя нам и так жаловаться грех :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:11

Всё делается, было бы желание.
Но если считать Событием появление/исчезновение каждого серта - нас завалит кучей бесполезной инфы.
На данный момент - система работает именно так.
Таково ТЗ, которое я сам себе нарисовал.

Если кто нарисует своё ТЗ, и оплатит его выполнение - велкам в личку

ЗЫ. Лично меня вообще не интересует Комфи. И уж тем более не интересует какой там серт появился или пропал. Есть какой-то Комфи - хорошо. Нет - нуихсним. Как-то так
mustbe
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  #<1 ... 109110111112>
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