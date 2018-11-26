Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? )))
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:11
Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? )))
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:20
mustbe, отак, согласившись помочь, ты становишься уже должен
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:24
Ну, какой вопрос - такой ответ.
Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)
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