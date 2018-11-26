RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
EximBonus Bot

EximBonus Bot
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:11

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?

Да

Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? ))) :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 435
З нами з: 18.06.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:20

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:
  Maksi2 написав:А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?

Да

Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? ))) :lol:

mustbe, отак, согласившись помочь, ты становишься уже должен :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30331
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2420 раз.
Подякували: 3527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:24

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:
  Maksi2 написав:А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?

Да

Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? ))) :lol:

Ну, какой вопрос - такой ответ.
Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 109110111112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cactoos і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
EximBonus информер
mustbe » Пон 26 лис, 2018 19:20
9 4001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 17:41
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81424)
07.02.2020 21:23
EximBonus Bot (1112)
07.02.2020 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.