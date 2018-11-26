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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:11
mustbe написав: Maksi2 написав:
А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?
Да
Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? )))
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:20
mustbe
Maksi2 написав: mustbe написав: Maksi2 написав:
А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?
Да
Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? )))
, отак, согласившись помочь, ты становишься уже должен
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:24
Maksi2 написав: mustbe написав: Maksi2 написав:
А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?
Да
Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? )))
Ну, какой вопрос - такой ответ.
Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:32
mustbe написав:
Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)
Погонять бы.
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Maksi2
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:38
Maksi2 написав: mustbe написав:
Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)
Погонять бы.
Погоняйте Онлайн-курсы-валют, Эксим-Бонус-Бот и Приват-бин-чекер.
Оплатите время на их разработку.
Ну, или перекиньте мне 10к, я их погоняю, а потом может быть и верну.
Разговор ниачём
"Погонять бы" - это как сказать бригаде рабочих: постройте мне дом, а потом я подумаю - нужен ли он мне, и сколько я за него заплачу, и заплачу ли вообще )
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:24
mustbe
Реклама - двигатель торговли.
Негатив и подьебочки в торговле - отталкивают
Это бесплатные советы. )
p.s. да, и такое бывает в наши дни )
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:32
Maksi2 написав:mustbe
Реклама - двигатель торговли.
Негатив и подьебочки в торговле - отталкивают
Это бесплатные советы. )
p.s. да, и такое бывает в наши дни )
Не понял - к чему это было ? Мысль в чём ?
Ну да ладно
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