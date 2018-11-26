Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:38

Maksi2 написав: mustbe написав: Да, такая возможность есть.

Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.

Было бы желание (читай - стимул) Да, такая возможность есть.Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.Было бы желание (читай - стимул)

Погонять бы. Погонять бы.

Погоняйте Онлайн-курсы-валют, Эксим-Бонус-Бот и Приват-бин-чекер.Оплатите время на их разработку.Ну, или перекиньте мне 10к, я их погоняю, а потом может быть и верну.Разговор ниачём"Погонять бы" - это как сказать бригаде рабочих: постройте мне дом, а потом я подумаю - нужен ли он мне, и сколько я за него заплачу, и заплачу ли вообще )