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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:11

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?

Да

Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? ))) :lol:
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:20

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:
  Maksi2 написав:А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?

Да

Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? ))) :lol:

mustbe, отак, согласившись помочь, ты становишься уже должен :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:24

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:
  Maksi2 написав:А есть ли возможность сделать телеграм бота с курсом валют?

Да

Да это приятный во всех смыслах ответ ))) Он в любом случае лучше чем - "нет".
Но что конкретно да? Вот в чем вопрос. Да - хорошая идея, или да - есть над чем подумать, или да - уже все готово, или да - вход платный, или что именно - да? ))) :lol:

Ну, какой вопрос - такой ответ.
Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:32

  mustbe написав:Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)

Погонять бы.
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка... :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:38

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:Да, такая возможность есть.
Говорю не первый раз: сделать можно многое. Очень многое.
Было бы желание (читай - стимул)

Погонять бы.

Погоняйте Онлайн-курсы-валют, Эксим-Бонус-Бот и Приват-бин-чекер.
Оплатите время на их разработку.
Ну, или перекиньте мне 10к, я их погоняю, а потом может быть и верну.
Разговор ниачём

"Погонять бы" - это как сказать бригаде рабочих: постройте мне дом, а потом я подумаю - нужен ли он мне, и сколько я за него заплачу, и заплачу ли вообще )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:24

mustbe Реклама - двигатель торговли.
Негатив и подьебочки в торговле - отталкивают :wink:
Это бесплатные советы. )
p.s. да, и такое бывает в наши дни )
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка... :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:32

  Maksi2 написав:mustbe Реклама - двигатель торговли.
Негатив и подьебочки в торговле - отталкивают :wink:
Это бесплатные советы. )
p.s. да, и такое бывает в наши дни )

Не понял - к чему это было ? Мысль в чём ?
Ну да ладно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:16

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:mustbe Реклама - двигатель торговли.
Негатив и подьебочки в торговле - отталкивают :wink:
Это бесплатные советы. )
p.s. да, и такое бывает в наши дни )

Не понял - к чему это было ? Мысль в чём ?
Ну да ладно

Это были бесплатные советы для любителей построить бизнес с нуля.
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка... :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:50

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:mustbe Реклама - двигатель торговли.
Негатив и подьебочки в торговле - отталкивают :wink:
Это бесплатные советы. )
p.s. да, и такое бывает в наши дни )

Не понял - к чему это было ? Мысль в чём ?
Ну да ладно

Мысль в том, что чуваку хочется все и бесплатно. и он думает, что ему все должны.

Взамен предлагается мифическая реклама.
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