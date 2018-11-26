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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:11

mustbe
Правильно, не стоит внимания.
А сколько нужно на бот в телеге?
Он сможет отражать реальную картину по времени?
рюрик
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:45

  рюрик написав:А сколько нужно на бот в телеге?
Он сможет отражать реальную картину по времени?

О чём речь ? О курсах валют ?

)
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:01

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Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

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Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:01

EximBonusBot. Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:01

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Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 3372
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:01

EximBonusBot. Маркеты - Ашан : Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:01

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Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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  #<1 ... 110111112113
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