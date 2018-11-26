mustbe
Правильно, не стоит внимания.
А сколько нужно на бот в телеге?
Он сможет отражать реальную картину по времени?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 08 лют, 2020 15:11
mustbe
Правильно, не стоит внимания.
А сколько нужно на бот в телеге?
Он сможет отражать реальную картину по времени?
Додано: Суб 08 лют, 2020 15:45
О чём речь ? О курсах валют ?
)
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:01
EximBonusBot. Платежи - Мобильные: Уже нет !
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:01
EximBonusBot. Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:01
EximBonusBot. Маркеты - Ашан-500: Уже есть ! Маркеты - Эпице
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:01
EximBonusBot. Маркеты - Ашан : Уже нет !
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:01
EximBonusBot. Маркеты - Фора-500: Уже есть !
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