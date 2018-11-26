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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 08 лют, 2020 15:11
mustbe
Правильно, не стоит внимания.
А сколько нужно на бот в телеге?
Он сможет отражать реальную картину по времени?
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рюрик
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:45
рюрик написав:
А сколько нужно на бот в телеге?
Он сможет отражать реальную картину по времени?
О чём речь ? О курсах валют ?
)
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mustbe
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:01
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Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:01
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Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:01
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Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
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Техника - Комфи-500: Ещё есть
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:01
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Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:01
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08
Уже нема Сильпа и ОККО
... делайте хоть что-нибудь!
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