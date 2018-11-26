Сильпо было 7 минут - 16:01 по 16:08 )
Насчёт ОККО - ничего не скажу, не мониторится
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:04
Сильпо было 7 минут - 16:01 по 16:08 )
Насчёт ОККО - ничего не скажу, не мониторится
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:01
EximBonusBot. Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:09
Коммуналка только появилась, и кабина ломалась.
Светит 0 баллов, и приглашает зайти попозже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:01
EximBonusBot. Платежи - Мобильные: Уже есть !
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:01
EximBonusBot. Маркеты - Ашан-500: Уже есть ! Маркеты - Сильп
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:01
Маркеты - Сильпо: Уже нет !
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