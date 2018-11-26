RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
EximBonus Bot

EximBonus Bot
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 112113114115>
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:04

Сильпо было 7 минут - 16:01 по 16:08 )
Насчёт ОККО - ничего не скажу, не мониторится
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:01

EximBonusBot. Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:09

Коммуналка только появилась, и кабина ломалась.
Светит 0 баллов, и приглашает зайти попозже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10485
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6550 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:01

EximBonusBot. Платежи - Мобильные: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:01

EximBonusBot. Маркеты - Ашан-500: Уже есть ! Маркеты - Сильп

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:01

Маркеты - Сильпо: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:01

Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:01

Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 01.02.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 03.02.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 03.02.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 112113114115>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
EximBonus информер
mustbe » Пон 26 лис, 2018 19:20
9 4042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 17:41
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1141)
11.02.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.