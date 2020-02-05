mustbe написав:
Ок, я просто сказал, что такая возможность есть.
Я думаю, что если нет новых бонусов то можно все сделать без звука.
Это ж работает как?
- Зашел, глянул в бот, что там есть. Если есть то что надо - пошел в кабинет и потратил. Если нет чего надо - ждешь когда будет.
Тут то и нужны уведомления.
А когда нечего тратить или когда что либо пропадает - смысла в получении звукового уведомления нет.
Со звуком уместно оставить только лишь один вариант: когда появляются новые
позиции.
Если не нужно ничего - юзером временно отключается звук чата и все