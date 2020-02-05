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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:01

Бонусы: Начислили новые по 05.02.2020 ! Маркеты - Сильпо: Уж

Бонусы: Начислили новые по 05.02.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

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Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:40

Может, есть смысл использовать в боте тихие сообщения ?
На яблоках - юзеры не получат уведомления.
На Андроиде - получат уведомление без звука.

Нужны ли они и когда ? Например:
1. Никогда
2. Только ночью (с 0 до 8)
3. Всегда
4. Только если нет новых бонусов
...
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 11 лют, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:41

mustbe

а вы можете пририсовать кнопку, когда они ее тушат там?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:58

Кнопку - могу нарисовать любую, был бы алгоритм.
Тушат - кого ? Кабину ? Она стабильно лежит в два часа ночи, в остальное время - почти всегда работает
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:01

Бонусы: Начислили новые по 06.02.2020 ! Маркеты - Ашан : Уж

Бонусы: Начислили новые по 06.02.2020 !

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:02

В телеге есть штатная функция включить-выключить уведомления, для каждого отдельного контакта.
Не совсем понял о запросе какой кнопки речь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:59

  mustbe написав:Может, есть смысл использовать в боте тихие сообщения ?
На яблоках - юзеры не получат уведомления.
На Андроиде - получат уведомление без звука.

Нужны ли они и когда ? Например:
1. Никогда
2. Только ночью (с 0 до 8)
3. Всегда
4. Только если нет новых бонусов
...

Нет, каждый может настроить как себе угодно в самой телеге или телефоне (переходить в тихий режим ночью)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:09

Ок, я просто сказал, что такая возможность есть.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 23:01

Платежи - Мобильные: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 06.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 06:39

  mustbe написав:Ок, я просто сказал, что такая возможность есть.

Я думаю, что если нет новых бонусов то можно все сделать без звука.


Это ж работает как?
- Зашел, глянул в бот, что там есть. Если есть то что надо - пошел в кабинет и потратил. Если нет чего надо - ждешь когда будет.
Тут то и нужны уведомления.
А когда нечего тратить или когда что либо пропадает - смысла в получении звукового уведомления нет.

Со звуком уместно оставить только лишь один вариант: когда появляются новые позиции.

Если не нужно ничего - юзером временно отключается звук чата и все 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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