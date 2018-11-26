Логично, так и сделал:
Q: Какие сообщения приходят в тихом режиме ?
A: Все сообщения до 07:59, а также те, которые не говорят о появлении чего-либо.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:43
Логично, так и сделал:
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:01
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть ! Маркеты - Эпицентр-500: Уже
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:01
Маркеты - Сильпо: Уже нет !
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:01
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:01
Платежи - Мобильные: Уже есть ! Платежи - Коммуналка: Уже ес
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