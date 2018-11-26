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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:43

  EKO написав:Со звуком уместно оставить только лишь один вариант: когда появляются новые позиции.

Логично, так и сделал:
Q: Какие сообщения приходят в тихом режиме ?
A: Все сообщения до 07:59, а также те, которые не говорят о появлении чего-либо.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:01

Маркеты - Сильпо-500: Уже есть ! Маркеты - Эпицентр-500: Уже

Бонусы: Новых нет с 06.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 3403
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:01

Маркеты - Сильпо: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 06.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 3403
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:01

Техника - Алло-500,1000: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 06.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
mustbe
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Повідомлень: 3403
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:01

Платежи - Мобильные: Уже есть ! Платежи - Коммуналка: Уже ес

Бонусы: Новых нет с 06.02.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 3403
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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  #<1 ... 113114115116
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