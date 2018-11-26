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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:43
EKO написав:
Со звуком уместно оставить только лишь один вариант: когда появляются новые
позиции.
Логично, так и сделал:
Q: Какие сообщения приходят в тихом режиме ?
A: Все сообщения до 07:59, а также те, которые не говорят о появлении чего-либо.
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