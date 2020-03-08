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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 08.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:12
Начислили новые по 09.03.2020
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 09.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01
Бонусы: Новых нет с 09.03.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:01
Бонусы: Новых нет с 09.03.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 304 раз.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:01
Бонусы: Новых нет с 09.03.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:01
Бонусы: Новых нет с 09.03.2020
Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 304 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:01
Бонусы: Новых нет с 09.03.2020
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 304 раз.
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