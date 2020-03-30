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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 02 кві, 2020 11:01
Бонусы: Начислили новые по 30.03.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Чет 02 кві, 2020 11:02
Ничосибе, я не успеваю отовариться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 кві, 2020 12:01
Бонусы: Новых нет с 30.03.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:01
Бонусы: Новых нет с 30.03.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:01
Бонусы: Новых нет с 30.03.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 326 раз.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:01
Бонусы: Новых нет с 30.03.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 326 раз.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:01
Бонусы: Начислили новые по 31.03.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 326 раз.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 21:01
Бонусы: Новых нет с 31.03.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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