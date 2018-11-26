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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 кві, 2020 09:01
Бонусы: Новых нет с 09.04.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 17:01
Бонусы: Новых нет с 09.04.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
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1
Додано: Чет 16 кві, 2020 23:01
Бонусы: Новых нет с 09.04.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
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1
Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:01
Бонусы: Новых нет с 09.04.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 16:01
Бонусы: Начислили новые по 17.04.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
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- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 19:01
Бонусы: Новых нет с 17.04.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 20.04.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
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-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:01
Бонусы: Новых нет с 20.04.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
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- Повідомлень: 3838
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 333 раз.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 21.04.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:01
Бонусы: Новых нет с 23.04.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи : Уже нет !
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Уже нет !
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