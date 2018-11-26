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EximBonus Bot

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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:01

Платежи - Мобильные: Уже есть ! Платежи - Коммуналка: Уже ес

Бонусы: Новых нет с 23.04.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
Техника - Фокстрот-500: Уже есть !
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:01

Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 23.04.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 12:01

Маркеты - Фора : Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 23.04.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 23:01

Бонусы: Начислили новые по 28.04.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 28.04.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:01

Бонусы: Начислили новые по 28.04.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 28.04.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:01

Платежи - Мобильные: Уже нет !

Бонусы: Новых нет с 28.04.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:01

Платежи - Мобильные: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 28.04.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 00:01

Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Бонусы: Новых нет с 28.04.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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