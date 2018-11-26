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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 06 тра, 2020 07:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Уже нет !
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Додано: Сер 06 тра, 2020 08:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Уже есть !
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 337 раз.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 337 раз.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500: Уже есть !
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 337 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 09:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 337 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 3912
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 337 раз.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 02:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
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- Повідомлень: 3912
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 337 раз.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:01
Бонусы: Новых нет с 02.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 3912
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 337 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:01
Бонусы: Начислили новые по 04.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 3912
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 337 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:01
Бонусы: Начислили новые по 06.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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