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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:01
Бонусы: Новых нет с 07.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:00
Бонусы: Начислили новые по 09.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 342 раз.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 23:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 09.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 342 раз.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 00:21
mustbe
уважаемый бот, вы бы не могли подпропихнуть 10-е число
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9
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:00
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 10.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 342 раз.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 10.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 342 раз.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 10.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 342 раз.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 10.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Уже нет !
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 10.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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