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EximBonus Bot

EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:01

Маркеты - Фора-500: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 19.05.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:01

Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 19.05.2020

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлень: 4087
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:01

Маркеты - Фора : Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 19.05.2020

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:01

Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 19.05.2020

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:01

Бонусы: Начислили новые по 20.05.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 20.05.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:37

Новая фича в боте - информирование от юзеров о новых бонусах

Бот не каждый день ходит за колбасой. Соблюдает режим самоизоляции.
Потому - запилил такую фичу:
Любой участник группы может просигнализировать боту и всем остальным, что приехали новые бонусы.
Для этого достаточно написать боту сообщение с датой начисления новых бонусов.
Формат: ДД.ММ - две цифры дня, точка, две цифры месяца. 5 символов.

Попрошу не баловаться. Шутники будут караться по всей строгости )
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:01

Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 20.05.2020

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:01

Маркеты - Сильпо: Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 20.05.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:01

Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 20.05.2020

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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