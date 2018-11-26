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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 19.05.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 19.05.2020
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 347 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 19.05.2020
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
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- Подякували: 347 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 19.05.2020
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 20.05.2020 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:37
Бот не каждый день ходит за колбасой. Соблюдает режим самоизоляции.
Потому - запилил такую фичу:
Любой участник группы может просигнализировать боту и всем остальным, что приехали новые бонусы.
Для этого достаточно написать боту сообщение с датой начисления новых бонусов.
Формат: ДД.ММ - две цифры дня, точка, две цифры месяца. 5 символов.
Попрошу не баловаться. Шутники будут караться по всей строгости )
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 20.05.2020
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 20.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 20.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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