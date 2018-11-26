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EximBonus Bot
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 20.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 21.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 347 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:45
Боту можно отсылать сообщения.
1. Если сообщение начинается с "2all:" - оно будет отослано всем пользователям бота.
2. Если сообщение начинается с "2admin:" - оно будет отослано админу бота.
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mustbe
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- Подякували: 347 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 22.05.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякували: 347 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 22.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 347 раз.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 22.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 347 раз.
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1
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 22.05.2020
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 347 раз.
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