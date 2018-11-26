Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:20
mustbe написав:
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 22.06.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи : Уже нет !
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
мобилы тоже уже нет )
а вот Эпик появился
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