Точно, соседи тут плакались за памперсы.
Ща предложу им услуги по бесплатной доставке до двери
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:18
Точно, соседи тут плакались за памперсы.
Ща предложу им услуги по бесплатной доставке до двери
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:01
Платежи - Мобильные: Уже есть ! Платежи - Коммуналка: Уже ес
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:00
Бонусы: Начислили новые по 25.06.2020 !
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:01
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 26.06.2020 ! Техника - Алло-500,1
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