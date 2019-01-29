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СБУ викрила керівництво
"Запоріжгазу" в заподіянні...

СБУ викрила керівництво "Запоріжгазу" в заподіянні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03

СБУ викрила керівництво "Запоріжгазу" в заподіянні...

Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрило схему через яку керівництво "Запоріжгазу" завдавало державі багатомільйонні збитки, списуючи газ як витрати

Дивися повний текст СБУ викрила керівництво \"Запоріжгазу\" в заподіянні державі багатомільйонних збитків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03

Одни воры заметили, что другие воруют, и не делятся... Непорядок.
zloy_ukr
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