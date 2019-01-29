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СБУ викрила керівництво "Запоріжгазу" в заподіянні...
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03
Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрило схему через яку керівництво "Запоріжгазу" завдавало державі багатомільйонні збитки, списуючи газ як витрати
Дивися повний текст СБУ викрила керівництво \"Запоріжгазу\" в заподіянні державі багатомільйонних збитків
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03
Одни воры заметили, что другие воруют, и не делятся... Непорядок.
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