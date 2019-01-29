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В Україні стрімко ростуть
зарплати аграріїв - Мінагропрод

В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:18

В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод

Пропонуємо до обговорення:
Зростання зарплат в 2018 році склав на 24,4% більше в порівнянні з 2017 роком

Дивися повний текст В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод.
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