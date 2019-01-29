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В Україні стрімко ростуть
зарплати аграріїв - Мінагропрод

В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:18

В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод

Пропонуємо до обговорення:
Зростання зарплат в 2018 році склав на 24,4% більше в порівнянні з 2017 роком

Дивися повний текст В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:18

Ага, согласен. Налоговики звонят и говорят поднять ЗП иначе налоговая проверка. И что делать? Конечно рост ЗП у аграриев）
sudyadred2012
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:06

Рос зарплат в грн?
А рост цен согласно курса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:06

Re: В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропро

  sudyadred2012 написав:Конечно рост ЗП у аграриев）
Конечно же, мы "верим", что никакого роста нету, конечно. В одном из самых теневых секторов по оплате труда наличие оф. статистики и роста (пусть даже частичный выход из тени) - уже позитив.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:28

Re: В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропро

фигня и ниачем. Сотрудники аграриев, что в киевских офисах штаны просиживают - средняя 800-1000 баксов. Те, что в полях урожай собирают - 200. Зимой вообще сидят на отсосиновиках - работы сезонные. Это не мои больные фантазии, а родственники в селе живут
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