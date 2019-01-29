Зростання зарплат в 2018 році склав на 24,4% більше в порівнянні з 2017 роком
Дивися повний текст В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:18
В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод.
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:18
Ага, согласен. Налоговики звонят и говорят поднять ЗП иначе налоговая проверка. И что делать? Конечно рост ЗП у аграриев）
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:06
Рос зарплат в грн?
А рост цен согласно курса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:06
Re: В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропро
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:28
Re: В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропро
фигня и ниачем. Сотрудники аграриев, что в киевских офисах штаны просиживают - средняя 800-1000 баксов. Те, что в полях урожай собирают - 200. Зимой вообще сидят на отсосиновиках - работы сезонные. Это не мои больные фантазии, а родственники в селе живут
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