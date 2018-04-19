Вкладникам банків-банкротів повернули 979,6 млн грн виплаченого гарантованого відшкодування
Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів відзвітував про обсяг повернених вкладів банків-банкрутів.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:15
Фонд гарантування вкладів відзвітував про обсяг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів відзвітував про обсяг повернених вкладів банків-банкрутів.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:15
? В ЛЕГБАНКЕ БЫЛ ВКЛАД НА 2ТЫСЯЧИ Долларов.БАНК ЛИКВИДИРОВАЛИ,ДОЛГИ НАЧАЛ ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛЬФА БАНК,НО ВЕРНУЛИ НЕ ВАЛЮТУ,А ГРИВНЫ ПО КУРСУ КОТОРЫЙ БЫЛ ДВА ГОДА НАЗАД.ЭТО ЗАКОННО?
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