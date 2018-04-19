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Фонд гарантування вкладів
відзвітував про обсяг...

Фонд гарантування вкладів відзвітував про обсяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:15

Фонд гарантування вкладів відзвітував про обсяг...

Пропонуємо до обговорення:
Вкладникам банків-банкротів повернули 979,6 млн грн виплаченого гарантованого відшкодування

Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів відзвітував про обсяг повернених вкладів банків-банкрутів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:15

? В ЛЕГБАНКЕ БЫЛ ВКЛАД НА 2ТЫСЯЧИ Долларов.БАНК ЛИКВИДИРОВАЛИ,ДОЛГИ НАЧАЛ ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛЬФА БАНК,НО ВЕРНУЛИ НЕ ВАЛЮТУ,А ГРИВНЫ ПО КУРСУ КОТОРЫЙ БЫЛ ДВА ГОДА НАЗАД.ЭТО ЗАКОННО?
ms198035
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:59

  ms198035 написав:? В ЛЕГБАНКЕ БЫЛ ВКЛАД НА 2ТЫСЯЧИ Долларов.БАНК ЛИКВИДИРОВАЛИ,ДОЛГИ НАЧАЛ ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛЬФА БАНК,НО ВЕРНУЛИ НЕ ВАЛЮТУ,А ГРИВНЫ ПО КУРСУ КОТОРЫЙ БЫЛ ДВА ГОДА НАЗАД.ЭТО ЗАКОННО?

Законно. И кто вам доктор, что вы два года его не забирали
Faceless
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