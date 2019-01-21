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Сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні хочуть...
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Японські компанії зацікавлені щодо участі в будівництві об'єктів сонячної енергетики в Чорнобильській зоні відчуження потужністю до 1,2 ГВт.
Дивися повний текст Сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні хочуть будувати японці
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:28
Как, ее ЕЩЕ не строят???
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Cris
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