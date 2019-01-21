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Сонячну електростанцію у
Чорнобильській зоні хочуть...

Сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні хочуть...
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:28

Сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Японські компанії зацікавлені щодо участі в будівництві об'єктів сонячної енергетики в Чорнобильській зоні відчуження потужністю до 1,2 ГВт.

Дивися повний текст Сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні хочуть будувати японці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:28

Как, ее ЕЩЕ не строят???
Cris
 
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