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Де краще брати онлайн-кредити на картку: рейтинг МФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:21
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку.
Дивися повний текст Де краще брати онлайн-кредити на картку: рейтинг МФО
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