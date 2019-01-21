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Мати випадково викинула 6,5 тисячі доларів заначки сина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:41
Пропонуємо до обговорення:
27-річний житель США Девон Сілві через неуважність своєї матері втратив 6,5 тисячі доларів заначки. Жінка на ім'я Ліндсі Прейс випадково віддала до магазину вживаних речей стару кружку сина, в якій лежали його гроші.
Дивися повний текст Мати випадково викинула 6,5 тисячі доларів заначки сина
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:41
Интересно, если принесли бы кошелек то тоже не проверили бы содержимое?
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