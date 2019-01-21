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Мати випадково викинула 6,5
тисячі доларів заначки сина

Мати випадково викинула 6,5 тисячі доларів заначки сина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:41

Мати випадково викинула 6,5 тисячі доларів заначки сина

Пропонуємо до обговорення:
27-річний житель США Девон Сілві через неуважність своєї матері втратив 6,5 тисячі доларів заначки. Жінка на ім'я Ліндсі Прейс випадково віддала до магазину вживаних речей стару кружку сина, в якій лежали його гроші.

Дивися повний текст Мати випадково викинула 6,5 тисячі доларів заначки сина.
R2
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Интересно, если принесли бы кошелек то тоже не проверили бы содержимое?
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Какой-то фейк ньюс или журналисты как всегда, тут чуть преувеличили, тут чуть не досказали. Вы себе примерно представляете сколько весит 6.5к даже в 100 банкнотах, как можно такой вес не заметить, когда берёшь кружку?
flashgingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:57

  flashgingo написав:Какой-то фейк ньюс или журналисты как всегда, тут чуть преувеличили, тут чуть не досказали. Вы себе примерно представляете сколько весит 6.5к даже в 100 банкнотах, как можно такой вес не заметить, когда берёшь кружку?

6,5к - це 65 банкнот по 100$, трохи більше ніж пів пачки. Запросто у скрученому стані могли вміститися в кружку, тим більше що сама кружка була туристична і напевно із кришкою. Вага 100$ банкноти - 1 грам, тобто вся скрутка важила 65 грам, не так вже і багато. Нічого нереального не бачу.
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